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Daha önce hiç rastlanmayan yeni tip virüs keşfedildi: Yaravirus

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Brezilya'da bilim insanları, genleri bilinenlerden farklı yeni tip bir virüs keşfetti.
Daha önce hiç rastlanmayan yeni tip virüs keşfedildi: Yaravirus

Brezilya'da bilim insanları, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmayan ve genleri bilinenlerden farklı yeni tip bir virüs keşfetti.

Independent'ın haberinde, Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde keşfedilen "gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanılmadığına işaret edildi.

Brezilya mitolojisinde su kraliçesi Yara'dan esinlenerek "Yaravirus" ismi verilen virüsün, amipleri enfekte ettiği bilinenlerden önemli ölçüde küçük olduğu belirtildi.

Virüsü keşfeden ekip, biyolojik çalışmaların yer aldığı bioRxiv sitesinde "Yaravirüs" için "şaşırtıcı kökene ve filojeniye sahip yeni nesil bir amip virüsü" ifadesini kullandı.

Minas Gerais Federal Üniversitesi'nde virolog Jonatas Abrahao, keşfin, virüsler hakkında daha bilinmesi gereken çok şey olduğunu gösterdiğini kaydetti. Abrahao, ekibiyle birlikte yeni virüsün yaşamsal özelliklerini araştırdıklarını söyledi.

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