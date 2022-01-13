Daha önce yapay Güneş inşa etmişlerdi! Çinliler sonunda bunu da yaptı

Yaptığı çalışmalar ile "uzay yarışında ben de varım" diyen Çin, geçtiğimiz günlerde yapay Güneş ile gündeme gelmiş ve birçok kişinin dikkatini çekmişti. Gelen haberlere göre, Çinli bilim insanları şimdi ise gelecekteki keşif misyonları için taykonotların hazırlanmalarına yardımcı olmak için Ay benzeri yerçekimine sahip "yapay Ay" inşa etti.

South China Morning Post'un bildirdiğine göre; yapay Ay, Çin'in Jiangsu eyaletindeki Xuzhou'da bulunuyor ve tasarımcılarına göre "yerçekimini ortadan kaldırabilecek" bir şekilde tasarlandı.

Şu anda, Dünya'da düşük yerçekimini simüle etmek için serbest düşüşe giren, ardından geri tırmanan bir uçakta uçmak gerekiyor, ancak bu dakikalarca sürüyor.

ODANIN İÇİNDE YAPAY AY MANZARASI DA VAR

1,2 metrekarelik (2 ft) küçük bir odadan oluşan yeni Ay simülatörü için ise "düşük veya sıfır yerçekimini istediğiniz kadar simüle edebilir" deniyor. Odanın içinde Ay'ın yüzeyinde bulunanlar kadar hafif kayalardan ve kum tanelerinden oluşan yapay bir Ay manzarasının yaratıldığı da aktarılıyor.

SİMÜLE ETMEK İÇİN MANYETİK ALAN KULLANIYOR

Ay'daki yerçekimi, Dünya'dakinin altıda biri kadar. Dolayısıyla yapay yerçekimi odasının içinde ekip, düşük yerçekimi kuvvetinin "havaya yükselme etkilerini" simüle etmek için güçlü bir manyetik alan kullanıyor.

Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden baş bilim insanı Li Ruilin, "Darbe testi gibi bazı deneyler sadece birkaç saniyeye ihtiyaç duyarken, sünme testi gibi diğer deneyler birkaç gün sürebilir" dedi.

MANYETİK ALAN FİKRİ RUS FİZİKÇİ'DEN

Havaya yükselmek için manyetik alanların kullanılması fikri, bir kurbağa için mıknatıs kullanan Nobel Fizik Ödüllü Rus fizikçi Andre Geim'den geldi.

Geim, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, çalışmalarının uzay araştırmalarında uygulamalara yol açtığını görmekten "memnun" olduğunu söyledi ve manyetik havaya yükselmenin anti-yerçekimi ile aynı şey olmadığını açıkladı. Fakat, manyetik alanlar kullanarak mikro yer çekimini taklit etmenin çok değerli olabileceği durumlar olduğunu belirtti.

ÇİN İLE RUSYA'DAN ORTAK ÜS

Çin, 2030 yılına kadar Ay’a taykonot göndermeyi ve bu on yılın sonuna kadar Rusya ile ortak bir projede Dünya’nın uydusunda bir üs kurmayı hedefliyor.

"YAPAY AY" ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Yapay Ay’ın bilim insanlarının taykonotların egzersizleri planlamalarına ve düşük yerçekiminde inşaat yapmaya hazırlanmalarına izin vererek, Ay’a yapılacak gelecekteki görevlerde önemli bir rol oynaması bekleniyor.