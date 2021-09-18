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Daha önceden çalıştığı inşaat şirketinin sahip olduğu pek çok şeyi çaldı!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Daha önceden çalıştığı inşaat şirketinin sahip olduğu pek çok şeyi çaldı!

2018-2021 yılları, Ocak- Eylül ayları arasında, İskele’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde teknisyen olarak çalışan D.Ş.(E-29)’nin şirkete ait 3 adet bisikleti, 8 adet su motorunu, 1 adet gazocağını, 5 paket fayansı, 3 adet boyayı, 2 adet alüminyum elektrik sayacı dolabını, 6 adet plastik sandalyeyi, 1 adet krikoyu, el arabasını, ilaçlama pompasını, piknik masasını, televizyonu,                      fayans kesme makinesini, kaynak makinesini, uzatma kablosunu, alüminyum merdiveni, demir kesme makasını, budama el makasını, baltayı, balyozu, çapayı ve tırmığı çaldığı tespit edilmiştir.

        Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma sonucu bahse konu şahsın 2021 yılı,                       Şubat-Temmuz ayları arasında, yine aynı şirket binaları içerisinden 2 adet klimayı ve 1 adet bisikleti çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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