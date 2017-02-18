Daha renkli bir cinsel yaşam için spor yapın

Antrenman yapmak için motivasyonu yakalamak, insanlar tarafından yıllardır es geçildi.

Toplumun çok küçük bir kısmı “sporun sonunda ortaya çıkan coşku hali” olarak bilinen deneyimi yaşıyor ve hatta daha da küçük bir kesim vücudun sınırlarını zorlayarak oluşan “acı”dan bile zevk alıyor. Fakat egzersiz demek daha iyi bir seks hayatı, daha fazla kuvvet ve daha güzel orgazm anlamına geliyorsa—biraz daha ter dökmeye ne dersiniz?

Egzersizle seks arasında kanıtlanmış doğrudan bir ilişki vardır. Antrenman yaptığınızda beyin, seks hormonlarının salınımını artıran endorfin hormonunu üretir. Bu hormonlar kalp atım hızınızı azaltır, sindirimi artırır, kan basıncı ve kortizol seviyelerini düşürür ve vücudu rahatlatır. Ah, evet; tabii bir de kendinizi gençleşmiş ve yatak odanızda biraz baş başa vakit geçirmeye hazır hissedebilirsiniz.

Fitness’ın cinsel hayata yararları

Kalp: Koşu, patenle kaymak ve hatta rastgele yaptığınız bir basketbol maçı gibi kardiyovasküler egzersizler, kalbinizi yarıştıracak ve kanınızın doğru yerlere gitmesini sağlayacak beta-endorfinlerin salınımını artırabilir. Bu tür aktiviteleri partnerinizle yapın ve tutkunuzun neredeyse iki katına çıktığına kendiniz şahit olun.

Dayanıklılık: Libido azalmasının çaresi spor salonunuzdaki demir ve çeliklerin arasında gizlenmiş durumda. Dayanıklılık egzersizleri uyarılma hormonu olan testosteronun fırlamasına katkıda bulunan büyüme hormonu seviyelerini yükseltir. Spor programınıza güzel bir uykunun yanında haftada iki veya üç defa dayanıklılık antrenmanı koymanın cinsel uyarılmayı artırdığı kanıtlanmıştır.

Yoga: Yoganın kökenleri yüzyıllar öncesine dayanıyor olup cinsel uyarımı artırmak için yapılırdı (tantra olarak da bilinir). Yoga sınıfında zihninizi odaklamanız ve hislerinize duyarlı olmanız seks hayatınızda mucizeler yaratabilir—sözünü etmeye gerek bile duymuyoruz, partnerinizle yeni pozisyonlar denemek için esnekliğinizi de artırır.

Genelde, fiziksel egzersizlerle özsaygınız ve bağışıklığınız artar, sağlıklı bir kiloya ulaşırsınız ve dayanıklılığınız ile enerjiniz artar—öyle ki, bunlar sağlıklı bir libido için gereken unsurlardır.

Cinsiyetlerin savaşı

2008 yılında Florida’daki Atlantic Üniversitesi’nde yürütülen bir çalışmada, sıkça egzersiz yapan erkek ve kadınların kendilerine cinsel performansa ve cinsel arzulanmaya göre daha yüksek puan verdikleri keşfedildi. Fakat araştırmacılar cinsel sağlıktaki bu iyileşmenin erkek ve bayanlarda farklı olduğu sonucuna ulaştılar. Fiziksel aktivitenin kadınlarda en önemli etkisi onları dokunmaya karşı daha hassas ve uyarının etkinliğini artması olarak ortaya çıkarken, erkeklerde ise bu durum cinsel işlevde artış ve daha iyi orgazm şeklinde kendini gösteriyor.

Yatak odasında fazla kilolardan kurtulmak

Dış mekânlarda veya spor salonunda ağırlık çalışarak ter atmak size cinsel dürtüyü hızlandırmak için en kötü seçenekmiş gibi görünüyorsa size iyi bir haberimiz var: Bizzat seksin kendisi de bir antrenmandır. Ön sevişme ve pozisyon değişmek için yeterli zamanı ayırın ve 30 dakikalık bir seks esnasında 100 kalori kadar enerji yakabilirsiniz. Seks esnasında metabolik hızınızın, kalp atım hızınızın, kas gücünüzün artığınız hissedeceksiniz — ve hatta biraz stres de atabilirsiniz. Gerçekten seksi etkili bir antrenman haline getirmek istiyorsanız, yatak odanızda geçirdiğiniz süre içerisinde dinamik bir karın kası antrenmanı olan seksersiz topu gibi yeni birkaç eşya eklemeyi düşünmelisiniz.

Egzersiz yapmanın sayısız yararı vardır ve cinsel yaşamınızı daha iyi hale getirmek bunlardan sadece birisi. Bundan sonra antrenmanı atlamayı düşündüğünüzde, bunun cinsel yaşamınıza olan olası etkilerini hatırlayın—inanın, elde edeceğiniz fayda biraz yorulmanıza değecek türden.