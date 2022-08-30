Daha sağlıklı olmanın sekiz kolay yolu

Seçtiğiniz peynirden oturma odanızı aydınlatmak için satın aldığınız ev bitkilerine kadar her şey zihinsel ve fiziksel sağlığınızı etkileyebilir. İşte sağlığınızdaki büyük iyileşmeler için uygulayabileceğiniz 8 küçük adım...

Nasıl zinde ve sağlıklı kalacağınıza dair tavsiyelerden bunalmış hissediyorsanız, başlamak için en iyi yer, fark yarattığı bilimsel olarak kanıtlanmış kolay sağlık tüyolarıdır. Times, yararlanabileceğiniz küçük adımları derledi.

PEYNİR YİYİN

Daha güçlü kemikler ve dişler istiyorsanız, her gün peynir tüketin. Beslenme terapisti Ian Marber, peynirin, kemik dostu bir diyetin unsurlarından biri olabileceğini söylüyor. Marber, “Güçlü kemikler için peynir dışında, yapraklı yeşil sebzeler, fındık, mercimek, yoğurt ve fasulye dahil olmak üzere bu besinleri sağlayan çeşitli diğer yiyecekleri dahil etmeye çalışın.”

DAHA HIZLI YÜRÜYÜN

Leicester Üniversitesi’nden Dr. Paddy Dempsey, 405.981 orta yaşlı katılımcıdan alınan genetik verileri inceledi ve daha hızlı yürüme ile koruyucu yapılar arasında açık bir bağlantı buldu. Ömürlerini tempolu yürüyüşle geçirenlerin biyolojik yaşı, yavaş olanlara göre 16 yaş daha gençti. Dempsey, “Genel yürümeyi artırmanın yanı sıra, yapabilenler, örneğin otobüs durağına daha hızlı yürüyerek, belirli bir sürede tamamlanan adım sayısını artırmayı hedefleyebilirler” diyor.

KALORİLERİ %14 AZALTIN

Yale Üniversitesi araştırmacıları son zamanlarda kalori azaltmanın bile insanların daha uzun süre sağlıklı yaşamalarına nasıl yardımcı olabileceğini gösterdi. Science dergisinde yayınlanan bir raporda, kalori alımını normal seviyelerinden yüzde 14 azaltmak isteyen 200 katılımcının daha uzun bir ömür ile ilgili işaretler gösterdiğini buldular.

GÜNDE 1 AVOKADO YİYİN

Loma Linda Üniversitesi’nde beslenme profesörü olan Joan Sabaté, avokado yemekten elde edilen ekstra kalorilerin “vücut ağırlığını veya karın yağını etkilemediğini ve toplam ile LDL kolesterolü hafifçe azalttığını” iddia ediyor. 1000’den fazla kilolu katılımcıyı içeren altı aylık deneme, diyete günlük bir avokado eklemenin, insanların genel olarak daha sağlıklı yiyecekler yemesine neden olduğunu buldu.

BEYİN GÜCÜNÜZÜ KORUMAK İÇİN GERİN

Yaşlanmayla ilişkili hafif bilişsel gerilemeyi önlemek için günlük esneme ve denge egzersizlerini deneyin. Bir çalışmada, önceden hareketsiz olan 65-89 yaşları arasındaki 257 kişiye çeşitli egzersizler yaptırıldı. 12 ay sonra, aktivite gruplarının hiçbirinde bilişsel işlevde bozulma olmadı, ancak egzersiz yapmayan kişilerin bilişsel düzeylerinde düşüş oldu.

KİLO KONTROLÜ İÇİN UYGULAMA KULLANIN

Alarmlar ve hatırlatıcılar biraz rahatsız edici olabilir, ancak fitness takipçileri ve akıllı saatler, bizi daha fazla egzersiz yapmaya motive etme gücüne sahiptir. The Lancet’te yayınlanan bir makale, giyilebilir takip cihazları kullanan kişilerin, her gün 40 dakikaya veya 1.800 adıma kadar, beş ayda ortalama 1 kg kilo vermeye yetecek kadar yürüdüklerini buldu.

KISA YÜRÜYÜŞLER YAPIN

Yemekten sonra yürümek, kaslarınızı kan dolaşımında dolaşan glikozu kullanmaya sevk edecektir. Bu da kalp hastalığı ve Tip 2 diyabet riskini azaltabilecek kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur. Limerick Üniversitesi’nden spor ve egzersiz bilimi öğrencisi Aidan Buffey, oturmak yerine sadece birkaç dakikalık hafif yürüyüşün bu etkiyi yaratmak için yeterli olduğunu söylüyor.

EV BİTKİLERİ SATIN ALIN

İç mekan bitkileri her zaman hava kalitesini artırma konusunda bir üne sahipti, ancak yakın zamanda yapılan 42 araştırma, sadece ev bitkilerinin varlığının bile sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu doğruladı. İnsanlardan yeşillikli veya yeşilliksiz odalarda çeşitli görevleri tamamlamaları istendiğinde, bitkilerin varlığının önemli faydalar sağladığı ortaya çıktı. Katılımcılar odaklanma veya hafıza hatırlama testlerinde daha iyi performans gösterdiler.