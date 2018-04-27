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“DAHA ZAYIF BAĞLARLA BİR MODEL DÜŞÜNELİM”

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Meclis Eski Başkanı Sibel Siber’den çarpıcı açıklamalar...
“DAHA ZAYIF BAĞLARLA BİR MODEL DÜŞÜNELİM”

Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, Kanal T'de yayınlanan Dilek Kırıcı ile Açık Oturum programında Kıbrıs sorunu ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu. Siber, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve siyasi parti başkanlarının da katıldığı gizli toplantıda konuşulanlar hakkında basına yansıyan ve yalanlanmamış iddiaları değerlendirdi.

“'BİR BAŞKA MODEL DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ ACABA?' SORUSUNUN TARTIŞILMASININ NE ZARARI OLABİLİR?”
“40 yıldır tartışılan bu federasyonda bugüne kadar hiçbir ilerleme olmamışsa ve her seferinde her lider tarafından da Kıbrıs Rum tarafının federsayona hazır olmadığı açıklanmışsa ve Rum liderler de zaman zaman bunu telaffuz ediyorsa 'Bir başka model düşünülebilir mi acaba?' sorusunun tartışılmasının ne zararı olabilir?”

“SİYASİ PARTİLER KENDİLERİNİ KALIPLARIN İÇİNE HAPSETMEMELİ”
“Biz yaşayabilir bir çözüm istediğimize göre belki de çözüm böyle bir modelse niye biz bunu konuşmayalım? Rum tarafında Ulusal Konsey'de dahi bu konunun gündeme geldiği ve tartışıldığı söyleniyor. Dolayısıyla siyasi partiler kendilerini kalıpların içine hapsetmemeli. “  

”DAHA ZAYIF BAĞLARLA BİR MODEL DÜŞÜNELİM”
“Ben suçlama yapılmasına karşıyım ve empati yaptığınız zaman belki de bu şekilde devletin işleyişinin bozulacağını düşünüyorlar. O zaman karar alma mekanizmalarının bu şekilde olmadığı daha zayıf bağlarla bir model düşünelim.

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