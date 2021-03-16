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Dahlameroğlu; ”Eylem yapma kararı aldık”

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Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında iki seçenek üzerinde durduklarını belirtti
Dahlameroğlu; ”Eylem yapma kararı aldık”

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında iki seçenek üzerinde durduklarını belirterek “hafta sonu arkadaşlarla uzun bir değerlendirme yaptık.

İki seçeneğimiz vardı. Birisi sivil itaatsizlik gösterip salonları herşeye rağmen açacağız ikincisi ise eylem yapacağız demiştik.

Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz uzun süren toplantılar ve değerlendirmeler sonrasında eylem yapma kararı aldık” dedi.

Ali Dahlameroğlu en küçük salonun bir milyon liralık aletlerle açılabildiğine dikkat çekerek “Rekabetten dolayı en son model aletleri alan arkadaşlarımız var. On milyonlara varan yarıtım yapanlar var. Ve şu anda bu aletler kapalı ve paslanmaya yüz tutmuş vaziyette bekliyor” dedi.

 

Dahlameroğlu “önerilen her önlemi almaya hazırız. Mesafe zaten var. Hijyen PSR testi, randevu sistemi, ne gerekirse yapmaya hazırız. Yeterki salonlar açılsın ve buradaki insanlar evlerine ekmek götürebilsin” dedi.

 

Ali Dahlameroğlu sporun yurt dışına açılması, ülkemizi temsil edilmesi gibi söylemlerin hep söylemde kaldığını belirterek “sporun bir sektör olduğu görmezden geliniyor ve üvey evlat muamelesi görüyoruz. Spor dünyada en büyük sektörlerden biridir ve insanlar spor sayesinde daha sağlıklıdır” dedi.

 

Dahlameroğlu yapılan görüşmelerden iyi niyetli bir yaklaşım görmedikleri için eylem kararı aldıklarını belirterek eylemin yarın saat 10.30’da Sağlık Bakanlığı önünde olacağını söyledi.

 

Dahlameroğlu eylem saatinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısı olduğunu ve seslerini duyurmak için bu saati seçtiklerini kaydetti.

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