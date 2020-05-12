Dahlemeroğlu: Salonlar Açılmaya Hazır

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu, virus salgını nedeniyle ülkedeki salonların 12 Mart tarihinden beri kapalı olduklarını ve bu süreçte nasıl tedbir alabilecekleri konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Dahlameroğlu “Ülkemizde virus vakası çıktığı gün biz bakanlar kurulunun kararını beklemeden tüm salonları örgütleyerek salonları kapattık. O tarihten beri tüm salonlar kapalıdır” diyerek geçen süreçte boş durmadıklarını ve nasıl tedbir alabileceklerinin çalışmalarını yaptıklarını kaydetti.

Ali Dahlameroğlu, yapılan çalışmada 8 m2’de bir kişi çalışma yapabilecek şekilde bir planlama yaptıklarını söyleyerek “200 m2’lik bir salona bir saattte 25 kişi çalışma yapabilecek. Girişte hijyen kuralları uygulanacak. Soyunma odaları ve duşlar kapalı olacak. Çalışma sırasında üyenin el hijyenini sağlaması konusunda kriter belirledik” dedi.

Dahlameroğlu, çalışma sırasında sporcuların bir aletten diğer alete geçerken de ellerini dezenfekte ederek çalışabileceğini bunun kontrolünün de salon yetkilileri tarafından control edileceğini açıkladı.

Dahlameroğlu, en erken zamanda açılmak için ivedilikle hareket ederek 80’in üzerindeki salonların gelecekte çarklarını döndürebilmesi açısından sorunlarını devlet yetkililerine ilettiklerini kaydederek “kâr etme noktasını geçtik, önemli olan zarar etmemesi” dedi.