Daily Telegraph: Erdoğan Nazi dokundurması ile AB'yle ilişkileri bozdu

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik son eleştirilerini yorumladı.

Gazete, Cumhurbaşkanının "Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz" şeklindeki sözleri ile ilgili haberini, "Erdoğan Nazi dokundurması ile AB'yle ilişkileri bozdu" başlığı ile verdi.

Daily Telegraph'ın dünya haberleri sayfasındaki haber, gazetenin Berlin muhabiri Justin Huggler'ın imzasını taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günü İstanbul'da yaptığı bir konuşmada Almanya'nın Türk bakanların bazı referandum kampanyası etkinliklerini iptal etmesine tepki göstermişti.

Daily Telegraph'daki haberde ise Avrupa'da birçok ülkenin, "Almanya'da isyan başlatma" tehdidinde bulunan Erdoğan'ı kınadığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı konuşmasında, "Zannediyorlar ki Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ben istersem yarın gelirim. Ve kapıdan da sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım" demişti.

Daily Telegraph, Avusturya'nın, Türk siyasetçilerin referandum kampanyalarının AB çapında yasaklanması çağrısında bulunmasına dikkat çekiyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözleri ile ilgili olarak "Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar" demişti.

'Merkel soğukkanlı olma çağrısı yaptı'

Daily Telegraph ise Merkel'in, Türkiye ile ilişkilerin bozulması tehdidi ve AB'nin tartışmalı göçmen anlaşmasının tehlikeye girmesi ihtimali karşısında soğukkanlı olunması çağrısında bulunduğuna dikkat çekiyor. Gazete anlaşmada Merkel'in de rolü olduğunu hatırlatıyor.

Almanya'da muhalefetteki Sol Parti, hükümete anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme çağrısında bulunmuştu.