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Daily Telegraph: İngiltere'de bakımevlerinde 7500 kişinin koronavirüs şüphesiyle ölmüş olmasından korkuluyor

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Daily Telegraph: İngiltere'de bakımevlerinde 7500 kişinin koronavirüs şüphesiyle ölmüş olmasından korkuluyor
Daily Telegraph: İngiltere'de bakımevlerinde 7500 kişinin koronavirüs şüphesiyle ölmüş olmasından korkuluyor

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'de bakımevlerinde 7 bin 500 kişinin koronavirüs şüphesiyle ölmüş olmasından korkulduğunu yazdı.

Gazete manşetinden duyurduğu özel haberde, bu rakamın şu ana kadarki tahminlerin 5 katı olduğunu vurguladı.

Daily Telegraph haberini, İngiltere'nin bakımevlerine yönelik önde gelen yardım kuruluşlarında Care England'ın verilerine dayandırdı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi ise 3 Nisan tarihine kadar bakımevlerinde koronavirüs sonucu 217 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ofisten daha sonra bakımevlerinde virüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerle ilgili olarak yeni bir açıklama gelmemişti.

Ülkede son 24 saatte hastanelerde 847 kişi daha koronavirüs sonucu hayatını kaybetmiş, yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükselmişti.

Koronavirüs vakalarının sayısı ise 108 bin 692.

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