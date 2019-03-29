Daily Telegraph: 'Türkiye derin bir ekonomik krize sürükleniyor'

İngiliz Daily Telegraph gazetesi 'Türkiye'deki kriz gelişmekte olan piyasalar için korku yaratıyor' başlıklı bir makale yayımladı.

Gazete, Merkez Bankası'nın Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizini düşürmek için attığı adım sonrası TL'nin değer kaybetmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Swap gecelik faizi bu hafta içerisinde yüzde 1300'ü aşmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarmasının ardından piyasada TL likiditesi artmıştı.

Gazetenin ekonomi ekinin başsayfasında yer verdiği "Türkiye'deki kriz gelişmekte olan piyasalar için korku yaratıyor" başlıklı makalede "Merkez Bankası'nın net rezervleri 26 milyar dolara kadar düştü. Bu, piyasaların test ettiği tehlikeli bir uyumsuzluğa neden oldu" şeklinde yazıldı.

Makalenin devamında şu ifadeler yer aldı: "Capital Economics yatırım şirketinden William Jackson, Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar arasında en zayıf rezervlere sahipülke olduğunu söylüyor. Kısa vadeli dış borçların net karşılığa oranı yüzde 500 ile kurtarılamaz bir düzeyde. Bankaları ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında dağ gibi geri ödemeler bekliyor. Asıl kaygı, yabancı bankaların döviz varlıklarını satarak bilançolarını küçültmeleri sonucu kredi daralması yaşanması."

"UniCredit Türkiye'nin bu yıl yüzde 5'lik bir ekonomik daralma yaşayacağını, bunun jeopolitik krizi tetikleyeceğini ve sonunda IMF'den yardım alacağını öngörüyor. Geçtiğimiz hafta devlet borçları için flas risklerini ölçen kredi temerrüt swapları da 150 puandan 454 puana yükseldi."

Yazıda, "Türkiye'de yaşanan fırtınanın coğrafyadan bağımsız olarak en kırılgan gelişen piyasalara da bulaştığı" belirtildi.

Türkiye ekonomisine dair kaygılar, diğer başka gelişmekte olan ülke para birimlerini de olumsuz etkilemiş, Perşembe günü Güney Afrika Randı, Brezilya Reali ve Meksika Pezosu da değer kaybetmişti. (BBC Türkçe)