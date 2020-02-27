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Daimond Child Darts Derneği Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!

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Daimond Child Darts Derneği Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!
Daimond Child Darts Derneği Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!

Daimond Child Darts Derneği Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!

Daimond Child Darts Derneği yıllık, olağan genel kurulunu yapıyor. Daimond Child Darts Derneği’nin, yapılacak olan olağan genel kurul, 28 Mart günü saat: 18.30’da başkanın açılış konuşması, divan oluşumu, faaliyet ve mali raporun okunup aklaması, başkanlık ve yönetimlerin belirlenmesi gündemi ile yapılacaktır. Yıllık olağan genel kurula, Lefkoşa Darts Birliği üye ve sempatizanları davetlidir. Başkanlığa yönetim kurulu listesi ile başvurmak için kulüp sekreterliğine başkan adayı tarafından liste yirmi dört saat önceden iletilmelidir. Saygı ile tüm Daimond Child Darts Derneği camiasına duyurulur.

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