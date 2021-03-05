Fu Bailian, Mart 2018 yılında daire satın almak istedi. Daire almaya parası yetmeyen Bailian, annesinin evine gitti. Annesini tatlı sözlerle kandırıp kendisine bir mesaj vereceğini söyledi. Katil adam annesinin koluna elektronik cihazın kablosunu bağlayıp elektrik verdi.

Çin'de yaşayan 33 yaşındaki Fu Bailian isimli adam, sigortadan para almak için 56 yaşındaki annesine elektrik verip işkence ederek öldürdü. Mahkeme tarafından suçlu bulunan Bailian, idam cezasına çarptırıldı. Katil evlat geçtiğimiz cuma günü infaz edildi.