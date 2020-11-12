  • BIST 1.279
  • Altın 466,280
  • Dolar 7,7044
  • Euro 9,1001
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Dairede porno izleyen memurun videosunu çekenler ceza aldı

» »
Dairede porno izleyen memurun videosunu çekenler ceza aldı
Dairede porno izleyen memurun videosunu çekenler ceza aldı

Lefkoşa’da İhtiyat Sandığı Dairesi’nde memur olan M.İ’nin bilgisayarda porno izlediği esnada videosunu çeken Levent Karakaya ve Burhan Baltacı “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve ifşa suçlarından dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

DETY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı Levent Karakaya ve zanlı 2 Burhan Baltacı’nın Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve ifşa etmek suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 6.11.2020 tarihinde saat 11.00’de Lefkoşa’da İhtiyat Sandığı Dairesi’nde memur olan M.İ’nin bilgisayarda porno izlediği esnada, zanlı 1’in, zanlı 2’nin cep telefonunu alıp, binanın 5 metre uzaklığındaki inşaattan kaydettiklerini anlattı. Polis, cep telefonunun emare alındığını, 10 kişiden ifade alındığını ve zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 4’er bin TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenierenköy ve Kumyalı balıkçı barınaklarında çalışmalara başlandı.12 Kasım 2020 Perşembe 16:27
  • Tabanca KKTC Cumhuriyet kupası müsabakası düzenlenecek12 Kasım 2020 Perşembe 15:47
  • Özyiğit: “Demokrasi ve Özgürlük Bu Halkın Vazgeçilmezlerindendir”12 Kasım 2020 Perşembe 15:39
  • Deniz Atıkları Kıbrıs Projesi’nden İskele Ve Mağusa Balıkçı Limanlarında Dip Temizliği12 Kasım 2020 Perşembe 15:38
  • Bilgi Teknolojileri Ve Haberleşme Kurumu, Sanal Ortamda Dolandırıcılık Girişimleriyle İlgili Kamuoyunu Bilgilendirdi12 Kasım 2020 Perşembe 15:38
  • Barolar Birliği: “İnsanlar hukuka aykırı şekilde özgürlüklerinden yoksun bırakılıyor”12 Kasım 2020 Perşembe 15:37
  • Fikret Demirağ 10. Yıl anma etkinlikleri 29 kasım’da yapılacak12 Kasım 2020 Perşembe 15:36
  • KTÖS'ten kortej tepkisi!12 Kasım 2020 Perşembe 15:27
  • Narenciye Plantasyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi Kapsamında 2019 Yılı Ödendi12 Kasım 2020 Perşembe 15:19
  • 62 Tane Örgütten Ortak Maraş açıklaması yapıldı!12 Kasım 2020 Perşembe 15:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti