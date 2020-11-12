Dairede porno izleyen memurun videosunu çekenler ceza aldı

Lefkoşa’da İhtiyat Sandığı Dairesi’nde memur olan M.İ’nin bilgisayarda porno izlediği esnada videosunu çeken Levent Karakaya ve Burhan Baltacı “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve ifşa suçlarından dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

DETY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı Levent Karakaya ve zanlı 2 Burhan Baltacı’nın Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve ifşa etmek suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 6.11.2020 tarihinde saat 11.00’de Lefkoşa’da İhtiyat Sandığı Dairesi’nde memur olan M.İ’nin bilgisayarda porno izlediği esnada, zanlı 1’in, zanlı 2’nin cep telefonunu alıp, binanın 5 metre uzaklığındaki inşaattan kaydettiklerini anlattı. Polis, cep telefonunun emare alındığını, 10 kişiden ifade alındığını ve zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 4’er bin TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.