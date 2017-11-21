Daireler arası Futbol Turnuvası devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi-Mağusa Gelişim Akademisi tarafından düzenlenen dairelerarası halı saha futbol turnuvana önceki akşam A ve B grubunda oynanan maçlarla devam edildi.

Gazimağusa Belediyesi-Mağusa Gelişim Akademisi dairelerarası halı saha futbol turnuvası Gazimağusa Belediyesi Doktor Fazıl Küçük Spor Kompleksi içerisindeki halı sahalarda 12 takım katılımı ile iki grupta altışarlı takımlar mücadele ediyor. Gazimağusa Belediyesi-Mağusa Gelişim Akademisi dairelerarası halı saha futbol turnuvasında A grubunda Mağusa Mahalli Bürosu, Limanlar Dairesi’ni 17-2, Tıp Merkezi, Vergi Dairesi’ni 11-5, B grubunda ise Genel Orta Öğretmenler, Telefon Dairesi’ni 11-4, Çalışma Sosyal Güvenlik, Elektrik Kurumu’nu 7-6 mağlup etti. Turnuva tek devreli ligi usulüne göre oynanan grup maçları 5 Aralık Salı akşamı tamamlanacak. Turnuvaya 21 Kasım Salı akşamı A ve B grubunda oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek. Gazimağusa Belediyesi-Mağusa Gelişim Akademisi dairelerarası halı saha futbol turnuvasında maç programı şöyle :

21 Kasım Salı (bu akşam)

A Grubu

Saat 19:00 Mağusa Mahalli Bürosu-Gazi Mağusa Belediyesi

B Grubu

Saat 20:00 Tapu Dairesi-Telefon Dairesi

22 Kasım Çarşamba (yarın akşam)

B Grubu

Saat 19:30 Elektrik Kurumu-Genel Orta Öğretmenler

A Grubu

Saat 20:00 Mağusa Basın-Vergi Dairesi

23 Kasım Perşembe

A Grubu

Saat 19:00 Tıp Merkezi-Limanlar Dairesi

B Grubu

Saat 20:00 Çalışma Sosyal Güvenlik-Mağusa Gelişim Akademisi