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Daireler arası halı saha futbol turnuvası başladı

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Daireler arası halı saha futbol turnuvası başladı
Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi tarafından düzenlenen Daireler arası Halı Saha Futbol Turnuvası Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in başlama vuruşu ile önceki akşam başladı.

A grubunda Gazimağusa Basın mensupları ile Gazimağusa Belediye arasında dün akşam oynanan ilk maç 6-6 berebere bitti.  2. Maçta B grubunda Mağusa Gelişim Akademisi ile Tapu dairesi arasında gerçekleşti. Karşılaşma Mağusa Gelişim Akademisi’nin 6-1 galibiyeti ile bitti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi olarak sporu desteklediklerini, belediyenin bu yıl ilk kez  düzenlediği daireler arası turnuvanyı bundan sonra her yıl yapmayı istediklerini ifade ederek, maçların dostluk içinde geçmesini diledi ve turnuvaya gönüllü katkı koyan herkese teşekkür etti. İki grupta oynanacak olan turnuvanın A Grubu’nda Tıp Merkezi, Vergi Dairesi, Limanlar Dairesi, Mağusa Mahalli Bürosu, Mağusa Haber Ajansı (Mahajans), Gazimağusa Beldeyesi, B Grubu’nda Tapu Dairesi, Telefon Dairesi, Genel Orta Öğretmenler Mağusa, Çalışma Sosyal Güvenlik, Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ve Elektrik Kurumu takımları yer alıyor.

15 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında tek devreli ligi usulüne göre oynanacak olan grup maçları 5 Aralık Salı akşamı tamamlanacak ve ilk dört sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final maçları 8-11 Aralık, yarı final maçları 14 Aralık, final ve üçüncülük maçları ise 18 Aralık tarihleri arasında, tek maç eleme usulüne göre oynanarak turnuva tamamlanacak.

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