Daireler için "Logo Tasarım Yarışması" ödül 5 Bin TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bakanlığa bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere, her bir dairenin vizyonunu ve misyonunu yansıtan logoların tasarlanması ve hayata geçirilmesi amacıyla 5 kategoride logo yarışması düzenliyor.

Yarışma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurumsal kimliklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün başlayan yarışmaya katılım başvuruları 16 Mayıs’a kadar sürecek. Yarışma şartnamesi ile katılım formu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile www.csgb.gov.ct.tr adresinden alınabilecek.

KKTC vatandaşı amatör ve profesyonel tüm tasarımcılara ve KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere açık olacak yarışmaya; her katılımcı, 5 kategoride ( her bir Daire için); en fazla üç farklı adet eserle katılabilecek.

Yarışmaya katılacak tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekiyor.

5 KATEGORİNİN HER BİRİNDE 5 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

Yarışma sonucunda 5 kategoride, her kategori için 5 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 22 81 591-92/ 105-106 dahili numaralı telefondan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’ne ulaşabilecek.