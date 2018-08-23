Dalgalara yenik düştü! Ecel denizde yakaladı

Gaziveren'de Afrodit sahilinde 69 yaşındaki Lennart Nassberger yüzmek için girdiği denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle dalgalara kapılarak boğularak yaşamını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziveren'de Afrodit sahilinde 69 yaşındaki Lennart Nassberger yüzmek için girdiği denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle dalgalara kapılarak boğularak yaşamını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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