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Dalgalara yenik düştü! Ecel denizde yakaladı

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İsveç vatandaşı Lennart Nassberger Afrodit sahilinde boğularak hayatını kaybetti
Dalgalara yenik düştü! Ecel denizde yakaladı

Gaziveren'de Afrodit sahilinde 69 yaşındaki Lennart Nassberger yüzmek için girdiği denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle dalgalara kapılarak boğularak yaşamını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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