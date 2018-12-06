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Dalgıçlar selde kaybolan 4'üncü kişiyi arıyor

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Arama kurtarma çalışmalarına dahil olan 3 dalgıç, Ciklos bölgesinde suların yuttuğu dördüncü cesedi arama çalışmalarına başladı.
Dalgıçlar selde kaybolan 4'üncü kişiyi arıyor

Arama kurtarma çalışmalarına dahil olan 3 dalgıç, Ciklos bölgesinde suların yuttuğu dördüncü cesedi arama çalışmalarına başladı.

Dün gece yoğun yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybeden 3 kişinin cesedine ulaşan polis ekipleri, kayıp dördüncü kişiye ulaşabilmek için dere yataklarında dalgıçlarla arama yapıyor.

dalgic.pngSel sularına kapılarak yaşamını yitiren ve bu sabah cesetlerine ulaşılan üç kişinin kimlikleri tespit edildi.

s1-014.jpg

 

s2-002.png

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, ölen şahısların;

1. Gaye Soyutok (K-18)

2. Tolga Bekçi (E-21) ve

3. Ahmet Kılıç (yaşı henüz tespit edilemedi)

isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Kayıp diğer şahıs ve aracın aranmasına devam ediliyor

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