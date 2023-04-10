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SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Dalman Aydın: Buhar santralinde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza var

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KIB-TEK Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızayla ilgili buhar santralinde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza yaşandığını belirtti.
Dalman Aydın: Buhar santralinde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızayla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, buhar santralinde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza yaşandığını belirtti.

Şu an için bir üretim eksiği olmadığını belirten Aydın, “Bir üretim eksikliği yoktur ancak buhar santralinde bir arıza olduğu bilgisi geldi. Devreye alınmaması halinde üretim eksikliği yaşayabiliriz” dedi.

Aydın, arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin müdahale etmesinin beklendiğine dikkati çekti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ise, eylem çerçevesinde saat 12.00 itibarıyla oluşacak arızalara bakmayacağını açıklamıştı.

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