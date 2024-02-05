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Dalman Aydın Nereye koşuyor? El-Sen'i binadan atmakla tehdit etti!

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Hakkında onlarca dava bulunan Sayıştay raporlarında onlarca usulsüzlüğe bulaştığı kayıt altına alınan Dalman Aydın Nereye koşuyor? El-Sen'i binadan atmakla tehdit etti!
Dalman Aydın Nereye koşuyor? El-Sen'i binadan atmakla tehdit etti!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun siyaset tarafından atanmış Genel Müdürü Dalman Aydın, Hükümetin KIB-TEK’i “Aksa’ya peşkeş çekme” planlarına çomak sokmak isteyen EL-SEN’i sindirmeye ve susturmaya yönelik yeni bir girişime daha imza attı.

 

Nisan ayında Kamu İhale Yasası’nda yapılan adrese teslim bir değişikliğin ardından Aksa’yla yeni bir sözleşme imzalayan (KALECİK-III) ve yukarıdan dayatılan bu sözleşme ile Aksa’ya iki yeni makine daha getirip kurumdan tahsil etmekte olduğu fahiş kira bedelini daha da artırma imtiyazını sağlayan KIB-TEK yönetimi, söz konusu makinelerin sözleşme kriterlerine uymadığını tespit edip bunu kamuoyuna duyuran ve konuyla ilgili dava açma hazırlığında olan EL-SEN’i, sendika binasından atmakla tehdit ediyor.

 

Kalecik-III Sözleşmesi’nin imzacısı Genel Müdür Aydın, 02.02.24 Cuma günü EL-SEN’e gönderdiği ihbarnameyle, 2018 yılından bu yana faaliyet göstermekte olduğumuz KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliği binasının dördüncü katındaki taşınmazı bir ay içerisinde boşaltmamamız halinde, hakkımızda yasal işlem başlatacağını duyurdu.

 

Öncesinde yine KIB-TEK bünyesindeki bir başka taşınmazda faaliyet gösteren sendikamız, 2018 yılında söz konusu taşınmazın Çağrı Merkezi’ne dönüştürülmesinin ardından, dönemin KIB-TEK Müdür Muavininin uygun bulduğu yeni yerine taşınmıştır.

 

Hal böyleyken, gönderdiği ihbarnamede sendikamızı “işgalci” olarak nitelendirmesi, Dalman Aydın’ın kötü niyetinin açık ilanı değilse nedir?

 

Şu anda kullanımımızda bulunan taşınmazı, halihazırda son derece uygun bir alanda faaliyet göstermekte olan Scada Merkezi’ne dönüştürüleceği iddiasıyla boşaltmamızı talep eden Aydın, bize “işgalci” deyip yargı yoluyla tehdit emek yerine, tıpkı önceki yönetimin yaptığı gibi, faaliyetlerimizi sürdürebileceğimiz yeni bir yer göstermiş olsaydı, işte o zaman iyi niyet ve samimiyetten söz etmek mümkün olurdu.

 

Oysa burada maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir.

 

Sayın Aydın, bu girişiminiz, kapalı kapılar ardında kotardığınız usulsüz uygulamalarınızı ve peşkeş zihniyetinizi afişe eden ve bıkıp usanmadan KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını talep eden EL-SEN’i susturmaya, sindirmeye çalışmaktır!

 

Elinizden geleni ardınıza koymayın ama bunu yaparken sakın ola unutmayın ki, güneş balçıkla sıvanmaz!

 

Bilin ki EL-SEN, halkın malı olan KIB-TEK’i babanızın çiftliği gibi kullanmanıza asla göz yummayacak, yıldırma politikalarınıza asla boyun eğmeyecektir.

 

Yıllardır Kıbrıs Türk toplumunun kanını emen AKSA bu topraklardan gidene, 2012 yılından bu yana Meclis’in tozlu raflarında küflenmeye terk edilen Özerklik yasamız hayat bulana ve kurumumuz, hükümetlerin ve hükümetlerin emir erleri gibi davranan atanmış yöneticilerin siyasi çıkarlarından yakasını silkene kadar, bu mücadele devam edecektir!

                                                                                                                                 

Ahmet Tuğcu

                                                                                                                                       El-Sen Genel Başkanı

                                                                                                                                    El-Sen Yönetim Kurulu (a)

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