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Dam Thi Hop Cinayeti Soruşturması: Zanlılar 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak

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Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlılar hakkında 8 gün daha tutuklu kararı verildi.
Dam Thi Hop Cinayeti Soruşturması: Zanlılar 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlılar hakkında 8 gün daha tutuklu kararı verildi.

Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Serhat Sönmez ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan Seymen Sönmez bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Seçkin Sönmez ise düşüp başını vurduğu için hastanede tedavi altına alındığından gıyabında ek tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Hüseyin Göymen, zanlılar Serhat Sönmez, Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez’in “Taammüden Adam Öldürme” ve “Adam Öldürme” suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti.

Polis,  6.1.2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı.

Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi. Göymen, cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini belirtti. Göymen, 12.10 2021 tarihinde alınan ihbarda zanlı Serhat Sönmez ve oğlu Seymen Sönmez’in Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı Seymen Sönmez’in babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin. Kadını attığın yeri polise gösteririrm” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı Seçkin Sönmez’in de yanlarında olduğunu belirtti. Göymen, söz konusu tartışma anının bir kişi tarafından kayda alınıp, görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyledi.  Göymen, zanlı Seymen Sönmez’in ifade verip, zanlı Serhat Sönmez’in Dam Thi Hop’u öldürdüğüne ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarına dair ifade verdiğini belirtti.

Göymen, zanlı Serhat Sönmez’in 13 Ekim’de bir gönüllü ifade daha verdiğini söyleyerek, diğer iki zanlının da ifade verdiğinin altını çizdi.

Göymen, arama emri ışığında zanlının ikametgahında yapılan aramada, cesedi arabaya kadar taşıdıkları el arabası, zanlı Serhat Sönmez’in adına kayıtlı olan arabayı, ağız uzunluğu 10 cm toplam uzunluğu 20.5 olan bıçağın emare olarak alındığını belirtti.

Göymen, zanlı Serhat Sönmez’in evindeki kan lekelerini boya ve duvar kağıdıyla kapattığı ve olay yeri incelemenin kan lekesi olduğuna inanılan lekeleri DNA analizlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini söyledi.

Göymen, zanlıların cep telefonu dökümlerinin incelenmesi gerektiğini, ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Ozankaya, rahatsızlanan zanlı Seymen Sönmez’in doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.

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