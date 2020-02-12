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Damacanaya işemekle suçlanan adam: Ona değil asansörün zeminine yaptım

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Damacanaya işemekle suçlanan adam: Ona değil asansörün zeminine yaptım
Damacanaya işemekle suçlanan adam: Ona değil asansörün zeminine yaptım

İzmir’de asansörde boş damacanaya idrarını yapmakla suçlanan sucu, “Damacanaya değil asansörün zeminine yaptım” dedi.

Buca ilçesindeki bir eve su götüren Emre A.’nın, asansörde boş damacanaya idrarını yaptığı öne sürülmüştü. Emre A. hakkında apartman sakinlerinin şikayetlerinin ardından İzmir başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

‘Hayasızca hareket’ suçlaması yöneltilen Emre A., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Emre A., burada ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Emre A., ifadesinde şunları söyledi: “Bütün gün çok çalışmıştım, dinlenmeye ve mola vermeye fırsatım olmamıştı. İdrarımı damacanaya yapmadım, asansörün zeminine yaptım. Belki bir nebze de olsa kokuyu önler diye damacananın içinde kalan suyu zemine döktüm.”

Savcılığın talebi üzerine, sulh ceza mahkemesi de Emre A.’nın asansördeki görüntülerine erişim engeli getirdi.

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