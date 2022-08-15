Damar Sertliği En Ölümcül Hastalıklar Arasında!

Çağımız modernizasyonun üst düzeyde olduğu çağ... Modernizasyon da kronik hastalıklarının sık ve yaygın görülmesinin en büyük tetikleyicisi. Nasıl mı?

Modernizasyon ve teknoloji ile şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kilo fazlalığı var bunların sebep olduğu damar tıkanıkları hızla yayılmaktadır. Beslenme bozukluğu, genetiği ile oynanmış besinler, hareketsiz yaşam tarzı ve tütün ürünleri kullanımı gitgide artmıştır. Bu şekilde uzun zaman önce başlayan ateroskleroz yani damar sertliği atalarımızın genlerine yerleşmiş bebe nesil nesil şu anki kuşağımıza ulaşmıştır.

Artık tetikleyici nedenlerin alevlenmesi yani tansiyon atağı, aşırı stres, aşırı sıcak ve soğuk hava, göğüs boşluğunda aşırı basınç değişimine neden olan travmalar, uyuşturucu maddeler gibi durumlarda ani damar olayları yaşanabilir. Bu damar olayları şunlar olabilir; kalp krizi, inme yani felç, ölümcül ritim bozuklukları, böbrek yetmezliği, körlük, büyük damar yırtılmaları.

Aort Disseksiyonu yani yırtılması işte bu durumlardan birisidir. Aort denilen kalpten çıkan ana atar damarına herhangi bir yerden iç duvarının yırtılması olayıdır. Birçok zaman ölümcüldür. Erken tanı ve hızla tedavi ile yaşama bağlanılabilir. Ancak çok ileri merkezlerde bile bu şans çok düşüktür.

Hastalığı ortaya çıkaran olaydan sonra göğüs ve sırtta ani ve keskin vasıflı, korkutucu bir ağrı başlar. Maalesef kolay geçmez. Yırtığın ilerlemesi ile büyük organların ana damarlarının ağızları tıkanabilir ve bu şekilde birçok belirti tabloya eklenir. En önemlisi kalp ve beyin damarlarının ağzının tıkanması, inme ve kalp krizi bu şekilde ortaya çıkar. Bu esnada acile başvuran kişi yapılan muayene, ekokardiyografi ve tomografi ile tanı konulabilir.

Tedavi o esnada kalp ve damar cerrahının kararı ile ameliyat şeklindedir, kaba bir tabirle aort onarımı yapılır. Ancak bazı durumlarda cerrah, takip etmeyi de uygun görebilir. Olayın sihiri kan basıncının hızla, organları koruyacak kadar düşürülmesidir. Tedavi ekibi bunu ayarlar.

Nasıl korumalı? Damar sertliğinin engellenmesi bu hastalığı da azaltır. İlk iş sigaranın terki, kilo kontrolü ve spor yapmak! Bu şekilde hastalıkta belirgin azalma olacaktır.