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Damar sertliğine karşı çözüm turpgillerde

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Yeni yapılan bir araştırma, karnabahar, brokoli ve Brüksel lahanası gibi sebzeleri sık sık tüketmenin ateroskleroz olarak da bilinen atardamar sertleşmesini ve daralmasını azalttığını ortaya koydu.
Damar sertliğine karşı çözüm turpgillerde

Batı Avustralya Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaptıkları araştırmada farklı miktarlarda sebze yiyen 70 yaş ve üstü kadınların sağlıklarını karşılaştırdılar.

Express’te yer alan habere göre, uzmanlar, beslenme biçimlerinde, damar hastalıklarından korunmak için turpgillerden sebze tüketimini artırmanın önemini vurguluyor.

Ekip, verileri toplamak için 950’den fazla katılımcı üzerinde çalıştı.

Atardamar sertliği gelişimi için risk faktörleri arasında artan yaş, sigara kullanımı, sağlıksız, yüksek yağlı diyet, egzersiz eksikliği, fazla kilolu veya obez olmak ve düzenli olarak aşırı miktarda alkol almak yer alır.

Uzmanların önerdiği turpgillerden sebzeler ise şunları içeriyor…

Roka, Çin lahanası, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, Çin brokolisi, Çin lahanası, bahçe teresi, yabanturpu, kara lahana, hardal (tohumlar ve yapraklar), turp, şalgam, wasabi, su teresi.

 

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