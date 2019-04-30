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Damat yanlışlıkla kayınpederi ile evlendirildi

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Manisa Soma’da nikahlarını kıydıran çift evlilik cüzdanlarını alıp evlerine geldiklerin de hayatlarını şokunu yaşadı
Damat yanlışlıkla kayınpederi ile evlendirildi

Aile cüzdanına bakan damat cüzdanda, eşinin isminin yerine kayınpederinin isminin yazıldığını gördü. Resmi olarak kayınpederi ile evlenen damat, eşi ile birlikte yanlışlığın düzeltilmesi için nikah dairesinin yolunu tuttu.


Denizli’de yaşayan Zekeriya Karataş (35) önceki gün nişanlısı Gülşah Yılmaz (25) ile evlenmek için Soma Belediyesi Nikah Dairesine gitti. Aile içinde yapılan sade bir törenle çift dünya evine girdi. Hayli neşeli bir ortamda geçen nikah sonrası evlerine giden çift ise aile cüzdanlarına bakınca hayatlarının şokunu yaşadı. Damat Zekeriya Karataş, aile cüzdanındaki bilgiler kısmında eşinin adının yazıldığı yerde kayınpederi olan Muzaffer Yılmaz’ın (56) isminin yazılı olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Ardından durumu anlamlandıramayan çift yaşadıklarını aile üyeleri ile paylaştı. Esprilerin havada uçuşmasının ardından çift yanlışlığın düzeltilmesi için tekrar nikah dairesinin yolunu tuttu. 
Yaşanan olayın ardından damat Zekeriya Karataş ise yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

“Nikah memurunu son anda merdivende yakaladık” 
Olayı gülerek anlatan Karataş, bir an önce yanlışlığın düzeltilmesi için gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi. Başlarına gelen olayı daha önce hiç duyup, görmediklerini kaydeden Karataş, “Nikah kıyak için Soma Belediyesine gittik. Bütün işlemlerimizi halletmiştik. 15 dakika sonra nikah kıyma işlemi başladı ve bitti. Biz tabi mutluluktan fotoğraf, video işlerini hallettik, şekerlerimizi yedi. Eve geldik. Uzaktan misafirler vardı onları karşıladık. Eve geldiğimizde tabii biz nikah defterini kontrol etmemiştik. Eve geldiğimizde kontrol ettik. Eşimin hiçbir yerde ismi geçmiyor. Sadece fotoğraf var. Muzaffer Yılmaz yazılı. Muzaffer Yılmaz’da eşimin babası. İlk tabi biz hiç nikah defteri görmediğimiz için önce bir şoka girdik. Kontrol ettik tekrardan. Öyle bir durum yok. Orada eşimin isminin yazması gerekiyordu. Tekrardan saat 16.00’da kıydığımız için geç vakitteydi. Belediyede kapanacaktı. Biz telaş içinde bir şekilde tekrar ulaştık. Nikah memurunu son anda merdivende yakaladık. Bizim başımızdan geçen bu durumu kendisine izah ettik. Buna tabi o da şaşırdı, ‘Böyle bir şey olmaması gerektiğini’ söyledi.’ Kütüğe doğru şekilde işlendiğini’ kendi söyledi. ‘Kütüğe ben işledim ama defteri başka bir arkadaş yazdı’ dedi. Baba adını geçirdiler. Daha sonra biz geldiğimizde artık birbirimize espriler yapmaya başladık. Eşim ‘Babamı sen mi aldın? Nikah kıydık’ dedi. Güzel anı oldu bizim için” diye konuştu.

“Belki de dünya da ilk kayınpederi ile nikah kıyılan bir insanım” 
Muhabirini ‘resmiyette kayınpederinizle mi evlisiniz?’ sorusuna ‘evet’ yanıtını veren Karataş şunları söyledi: 
“Şu an da resmi olarak kayınpederimle evli olarak görünüyorum. Sebebi de nikah defterinde öyle görünüyor olması. Şu an da resmiyette o şekilde. Düzeltme tabi ki yapılacak. Bunun altına da ıslak imza olması gerekiyor tekrar düzeltme olduğu için. Bir iki gün içerisinde bunlar da düzeltilecek diye düşünüyorum. İnşallah kütükte de o şekilde görünmüyordur. O zaman boşanmaya doğru gidiyor olay. Biz bilmediğimiz için araştıracağız. Kütükte sıkıntı yoksa bir gün içerisinde çözülecek bir durum. İlk baktığımız da kayınpederim de şaşırdı, telaşlandı. Çünkü belki de dünya da ilk kayınpederi ile nikah kıyılan bir insanım. Gittiğimizde ilk kayınpederimi aradık. Kütükte gerçekleşmemiş, düzeltilecek bir konu dedik. Kayın pederimde rahatladı. Mutlu olduk ama korktuk da.” 
Yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için tekrar başvuruda bulunan çiftin bu talebini dikkate alan nikah dairesi ise gerekli düzeltmenin yapılması için çalışmalarına başladı.

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