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Damat 'Yıla olumlu başladık' derken, işsiz yurttaş 'Çocuklarım aç' diyerek kendini yaktı!

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Hatay'da uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen bir yurttaş, Hatay Valiliği önünde "çocuklarım aç" diyerek kendini yaktı
Damat 'Yıla olumlu başladık' derken, işsiz yurttaş 'Çocuklarım aç' diyerek kendini yaktı!

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık" derken, Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Valiliği önünde, bir süredir iş bulamayan A.Y isimli kişi “Çocuklarım aç” diyerek kendini ateşe verdi. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen A.Y'ye yangın tüpleriyle müdahale edildi. 

Körfez Gazete'nin haberine göre Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü de olay yerine gelerek, intihar girişiminde bulunan A.Y ile konuştu.

ÇOCUKLARIM AÇ, İŞSİZİM

İntihar girişiminde bulunan ve son anda yangın tüplerinin müdahalesi ile kurtarılan A.Y isimli vatandaşa polisler su vererek yüzünü yıkadı. Zorla kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtti.

İntihar girişiminde bulunan ve son anda yangın tüplerinin müdahalesi ile kurtarılan A.Y isimli vatandaşa polisler su vererek yüzünü yıkadı. Zorla kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtti.

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