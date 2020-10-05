  • BIST 1.159
  • Altın 477,831
  • Dolar 7,7456
  • Euro 9,1281
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

Damdaki su kazanını çalmaya çalışırken yakalandı...Kazan emare olarak alındı

» »
Damdaki su kazanını çalmaya çalışırken yakalandı...Kazan emare olarak alındı
Damdaki su kazanını çalmaya çalışırken yakalandı...Kazan emare olarak alındı

Apartmanın damında bulunan ve M.D’ye ait sıcak su ısıtma kazanını arkadaşı ile bir olup çalmaya çalışan Aytekin Yücel (E-46), apartman sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine suçüstü yakalanırken, ismi belirlenemeyen arkadaşı DC 410 plakalı aracı ile olay yerinden kaçtı.

Zanlı Aytekin Yücel, Gazimağusa Kaza Mahkemesine yargıç huzuruna çıkarıldı. Polis, kazanın emare olarak alındığını ve meseleyle bağlantılı bir kişinin aranmakta olduğunu söyledi. Zanlının ifade vermediğini, aranan şahıs ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyen polis, ifadenin salimen yürütülebilmesi için zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş: Güzelyurttaki üniversiteler bölgenin verilmemesine yönelik inancın yerleşmesine katkıdır05 Ekim 2020 Pazartesi 16:13
  • Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu05 Ekim 2020 Pazartesi 16:12
  • Kameramanlar Birliği'nden KTSYD'ye ziyaret05 Ekim 2020 Pazartesi 16:01
  • Dikkat: Elektrik kesintisi var!05 Ekim 2020 Pazartesi 15:47
  • Hava ılık ve nemli olacak!05 Ekim 2020 Pazartesi 15:36
  • Töre: Doğu Akdeniz’deki haklarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz05 Ekim 2020 Pazartesi 14:56
  • Cuma günü gönderilere '9 Eylül Dünya Posta Günü' özel tarih damgası vurulacak05 Ekim 2020 Pazartesi 14:53
  • Erhürmandan 5 ekim mesajı05 Ekim 2020 Pazartesi 14:51
  • 1 Haftada biri ölümlü 40 kaza05 Ekim 2020 Pazartesi 14:38
  • Bakanlar Kurulu sona erdi.. Açıklama yok...05 Ekim 2020 Pazartesi 14:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti