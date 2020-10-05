Damdaki su kazanını çalmaya çalışırken yakalandı...Kazan emare olarak alındı

Apartmanın damında bulunan ve M.D’ye ait sıcak su ısıtma kazanını arkadaşı ile bir olup çalmaya çalışan Aytekin Yücel (E-46), apartman sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine suçüstü yakalanırken, ismi belirlenemeyen arkadaşı DC 410 plakalı aracı ile olay yerinden kaçtı.

Zanlı Aytekin Yücel, Gazimağusa Kaza Mahkemesine yargıç huzuruna çıkarıldı. Polis, kazanın emare olarak alındığını ve meseleyle bağlantılı bir kişinin aranmakta olduğunu söyledi. Zanlının ifade vermediğini, aranan şahıs ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyen polis, ifadenin salimen yürütülebilmesi için zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.