Dana etine yeniden zam geldi!

Alım gücünün gittikçe düşerken, zamlar ise sürüyor. 10 gün önce kilosu 180 TL olan dana eti, bu hafta 230 TL’ye alıcı bulurken, yeni haftaya ise yine zamla karşılaması bekleniyor.
Dana kıymanın kilosu ise 200 TL.
Alım gücünün gittikçe düşerken, zamlar ise sürüyor. 10 gün önce kilosu 180 TL olan dana eti, bu hafta 230 TL’ye alıcı bulurken, yeni haftaya ise yine zamla karşılaması bekleniyor.
Dana kıymanın kilosu ise 200 TL.
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