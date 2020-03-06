Dana ‘’Hem borç ödedik hem yatırım yaptık’’

Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana dün basın toplantısı düzenleyerek göreve geldikleri günden bugüne yaptığı icraatları ve 2020 projelerini anlattı. Dana’nın düzenlediği basın toplantısında Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, genel yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kemal Deniz Dana yaklaşık 2.5 saat süren basın toplantısında ağırlıklı olarak geçmiş Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu yanlış uygulamalar yaptığı ve borç bıraktığı nedeniyle icraatlarını eleştirdi.

Dana Değirmencioğlu’nun güzel şeyler yaptığını da kabul ettiğini ve onlar için de teşekkür ettiğini söyledi.

Kemal Dana yaptığı açıklamada göreve geldikleri günden itibaren ülke sporunun ve tesislerin daha iyi şartlara getirilmesi için çalıştıklarını söyledi. 6.5 milyon liralık proje kaleminin kullanılmayıp Maliye Bakanlığına aktarılması konuyla ilgili soru üzerine açıklama yapan Dana göreve geldiklerinde blokesi alınan paralarının hazır ancak projelerinin hazır olmadığını söyleyerek “para vardı ancak proje yoktu. Gençlik Gücü ve Civisil sahalarının projelerini hazırlayıp ihalelerini bitirdik ancak rekabet kurulu ihaleleri iptal edince parayı kullanamadık” dedi.

Kemal Deniz Dana Civisil ve Gençlik Gücü sahaları için savcılık görüşü olduğunu belirterek bu projeler için yeniden ihale süreci başlatacaklarını iptal edilen firmanın hukuksal süreç başlatma ihtimalinin olduğunu ancak gençleri spor alanlarından mahrum bırakmamak adına bunu yapacaklarını söyledi.

Dana gelen bir soru üzerine “eğer proje varsa çıksın açıklasın sayın Değirmencioğlu. Proje açıklarsa hemen görevlerimden istifa edeceğim. Eğer proje sunamazsa da sayın Değirmencioğlu istifa etsin” diyerek devlette devamlılığın esas olduğunu ve geldikleri zaman bilgisayarda sadece iki fotoğraf bulduklarını proje konusunda da ilgili birimlere sorduklarını ancak projenin olmadığını öğrendiklerini söyledi.

Dana eski müdür Alkan Değirmencioğlu’nun kendilerine 7 buçuk milyon borç bıraktığını ve bu borçların büyük bir kısmını ödediklerini ve 1.5 milyon civarında bir borcun kaldığını belirterek “bu konuda alacaklılarla görüştük. Bir kısmı anlayışla karşıladı bir kısmı anlayışlı olmadı. Kalan borçları da peyder pey ödeyeceğiz. Projeleri de planlayıp hem boç ödeyim hem yatırım yapacağız” dedi.

Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, eski müdür ve Yönetim kurulu başkanı Alkan Değirmencioğlu’nun yetkisini aşan harcamalar yaptığını iddia ederek bu konuda Pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağını kaydederek haksız çıkması durumunda ise istifa edeceğini söyledi.

Basın toplantısına katılan ve gerek ödemelerini alamayan gerekse ihale konusunda mağdur olduklarını dile getiren firma temsilcileri ile Kemal Deniz Dana arasında gergin anlar da yaşandı.

Basın toplantısına bazı Federasyon başkanları da katılarak Federasyonlara yapılan katkılar konusunda şikayetlerini dile getirerek sitemde bulundular.