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Dana; İddalar asılsız

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Dana; İddalar asılsız
Dana; İddalar asılsız

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, “ futbol sahaları, spor salonları ve devlet ait yüzme havuzunun hızlı bir şekilde hizmete hazır duruma getirilmekte olduğunu” vurguladı. Dana, bir gazetede yer alan iki solon için iş yapılmamasına rağmen ödeme yapıldığı veya yapılacağına yönelik iddiaların gerçekleri yansıtmadığını” kaydetti

Kemal Deniz Dana yürütülen tüm çalışmaların ihale yasasına uygun yürütüldüğünü ortada herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti. Dana açıklamasında şunları belirtti:

“Spor Dairesine bağlı 4 salonun çatılarının ciddi şekilde tamirlerinin gerektiği, yağan yağmurlardan dolayı akıttıkları Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu olarak bilgimize getirilmiş ve konu Yönetim Kurulumuzda değerlendirilmiş ve Planlama İnşaat Dairesi’nden maliyet keşif raporu istenmesi yönünde karar üretilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, 7.10.2019 tarihinde Spor Dairemize bağlı 4 spor salonunun çatılarının yapımı ile ilgili PİD’den alınan Maliyet keşif raporlarını incelenmiş neticede ihale yasası kurallarına uygun olarak elden teklifler alınması yoluna gitmiş ve faaliyet alanlarında inşaat yapım işleri bulunan, en düşük teklifleri veren şirketlere işler verilmiştir.

Yapılacak işler Bölge Amirleri tarafından şirketlere gösterilmiş ve verilen süre içerisinde de tadilat çalışmaları başlatılmıştır. Salon tadilat işlerini yapılmasını alan şirketler bölge amirlerinin bilgisi doğrultusunda iş başı yapmışlar işlerinin bitirdiklerini belirtmeleri üzere ödemelerin yasal zeminde yapılabilmesi için faturaların PİD tarafından onaylanması gerektiğinden kesilen faturalar spor dairesi tarafından PİD e gönderilmiştir.

8.5.2020 tarihinde PİD Müdürü ile yapılan görüşmede Yeni Erenköy ve İskele Kapalı Spor Salonlarının dairesinin teknik elemanları tarafından incelediğini ve hazırlanacak raporu ilerleyen günlerde Spor Dairesine gönderileceğini Girne ve Lefkoşa da ki salonların ise teknik elemanlarca incelenmediğini belirtmiştir.

Yasa gereği yapılan işlerin ödenebilmesi için faturaların yazılıp PİD tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu gün itibarı ile PİD tarafından onaylanan veya onaylanmamış herhangi bir fatura veya rapor Spor Dairesine gelmemiş, spor dairesi tarafından ilgili firmalara da herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Temmuz 2019 tarihinde göreve atandıktan sonra geçmiş dönemlerde yapılan işler incelendiğinde yapılan harcamaların rakamsal olarak ihale yasası kapsamında olduğu ancak %90 işlerin teklif alınmadan yapıldığı birçok faturada da PİD onayı olmadığı tespit edilmiştir. Yeni yönetim kurulu olarak MİK dışında yapılan tüm işlerin en az üç teklif alınarak yapılmasının yasa gereği olması ve yapılması istenilen PİD tarafından onaylandıktan sonra ödemelerin yapılmasının yani zorunlu olması nedeni ile yönetim kurulu bu yönde karar üretmiştir.

Yönetim Kurulu olarak bekleyen faturaları da bu anlayış içerisinde değerlendirmiş olup PİD tarafından onaylanmayan faturalar hakkında ödemeler yapılmamış ve detaylı incelemeler halen devam etmektedir.

Gerek geçmiş dönem, gerekse bu dönemde herhangi bir şekilde yasa dışı olarak yapıldığı saptanan bir iş varda bunun kovuşturmasını sonuna kadar yapmakta karalı olduğumu herkesin bilmesinde büyük fayda görüyorum.

Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Futbol sahaları, spor salonları ve devlet ait yüzme havuzunun hızlı bir şekilde hizmete hazır duruma getirilmekte olduğunu tüm spor kamuoyunun bilgisine sunuyor en derin saygılarımı ifade ediyorum.”

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