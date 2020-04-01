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Dana: Komite çalışmalarını tamamladı. Ödemeler yarın yapılacak

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Dana: Komite çalışmalarını tamamladı. Ödemeler yarın yapılacak
Dana: Komite çalışmalarını tamamladı. Ödemeler yarın yapılacak

Kemal Deniz Dana başkanlığındaki Karpaz Koordinasyon Komitesi, karantina altındaki insanların maaşlarını alabilmeleri için yaptığı çalışmaları tamamladı.

BRT’ye açıklama yapan Komite Başkanı Kemal Deniz Dana, Karpaz bölgesinde emekli ile sosyal yardım alan vatandaşların yarın ödeneceğini belirtti.

Dana, maaşların Erenköy Kooperatif’inde naylon poşetler içerisinde zarflandığını belirtti ve ödemelerinin, polis nezaretinde gerçekleştirileceğini aktardı.

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