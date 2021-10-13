Dang Thı MAY aranıyor!

Polis Basın Subaylığı duyurdu:
02.10.2021 tarihinde, Güzelyurt’ta sakin Dang Thı MAY (K-45) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı duyurdu:
02.10.2021 tarihinde, Güzelyurt’ta sakin Dang Thı MAY (K-45) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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