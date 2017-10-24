Daniken: Uzaylılar yeniden gelecek

Daniken, uzaylıların gezegenimize gelip evrim sürecimizde bir sıçrama yaşamamız için müdahale edeceğini ileri sürdü.

Dünya dışı yaşam ve antik medeniyetlerle ilgili iddialarıyla ve uzaylıların binlerce yıl önce Dünya'yı ziyaret ettiğini öne sürdüğü 'Tanrıların Arabaları' adlı kitabıyla tanınan İsviçreli yazar Erich von Daniken Sputnik'e konuştu. Daniken, uzaylıların gezegenimize gelip evrim sürecimizde bir sıçrama yaşamamız için müdahale edeceğini ileri sürdü.

Araştırmalarının özünü neyin oluşturduğu sorusunu yanıtlayan Daniken "Araştırmalarımın özü hep aynı: Binlerce, binlerce yıl önce Dünya'yı uzaylılar ziyaret etti. Atalarımız o zaman taş devrini yaşıyordu. Neler olduğunu anlayamadılar ve bu uzaylıları tanrı sandılar. Ancak tanrılar yaşamıyor, atalarımız bunu bilmiyordu. Bu tanrılar günümüz etnografları gibi davranıyordu. Birkaç kabileyi incelediler, birkaç dil öğrenip tavsiyeler verdiler. Bir süre sonra da gelecekte bir daha geri dönme sözü vererek vedalaştılar" ifadelerini kullandı.

'BURADA OLDUKLARI İHTİMALİNİ DE GÖZ ARDI ETMEMEK GEREK'

Daniken, ‘Tanrılar ne zaman geri gelecek?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Onların ne zaman geri geleceğini kimse bilmiyor. Ancak onların zaten burada oldukları ihtimalini de göz ardı etmemek gerek, bu başka bir konu."

Daniken'e göre uzaylıların Dünya'ya yeniden geliş amaçları da düşmanca olmayacak.

Daniken "Bu daha çok dışarıdan kaynaklı bir evrimsel sıçramaya yönelik olacak. Bizler evrimin ürünleriyiz ama yalnızca evrimin değil. Dünya hiçbir zaman kapalı bir sistem olmadı. Bazı zamanlarda dışarıdan müdahaleler oldu" ifadelerini kullandı.

​'UZAYLILARIN ÇİP YERLEŞTİRDİĞİ İNSANLAR GERÇEKTEN VAR'

Çalışmalarının neden her zaman devletlerin özel servislerinin ilgisini çektiği konusunda konuşan Daniken şunları söyledi: "Günümüzde birçok insan uzaylılar tarafından kaçırıldığını söylüyor. Vücutlarında uzaylı çiplerinin yer aldığı insanlar da gerçekten var. Devlet de insanlık için potansiyel bir tehdit olup olmadığını ya da bunlar saçmalıktan mı ibaret olduğunu bilmek istiyor. Her şey bununla ilgili. Benimse bu konuyla ilgili bir yanıtım yok. Zira şimdiye kadar tek bir UFO görmedim, tek bir uzaylıyla konuşmadım. Ancak uzaylıların çip yerleştirdiği insanlar gerçekten var."