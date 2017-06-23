Danimarka Afganistan'a asker gönderme kararını askıya aldı

Danimarka'nın ABD'den gelen talep üzerine Afganistan'a 55 asker gönderme kararını askıya aldığı ve NATO'nun konuyla ilgili kararına göre adım atacağı bildirildi.

Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan ışişleri Bakanı Anders Samuelsen, hükümetin aldığı Afganistan'a 55 asker gönderme kararının ertelendiğini söyledi.

Samuelsen, Danimarka'nın NATO üyesi ülkelerin bölgeye göndereceği asker sayısı belli olduktan sonra kararını vereceğini açıkladı.

Afganistan'da iç savaşın yıllardır sürdüğünü hatırlatan Samuelsen, ufukta bir çözüm görünmemesine rağmen Danimarka hükümetinin Afganistan'daki koşulların dengelenmesi yönünde katkı vermeye istekli olduğunu dile getirdi.

“BAŞKA ÜLKELER GÖNDERİRSE BİZ DE GÖNDERECEĞİZ"

Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başka ülkeler de Afganistan'a asker gönderecek olursa kendilerinin bu konuda adım atacağını ifade etti.

Frederiksen, bunun gerçekleşmesi halinde Afganistan'a gönderecekleri askerlerin başkent Kabil'de koruma, güvenlik ve nakliyat alanlarında görev yapacağını belirtti.

Hafta başında Danimarka basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Afganistan'a 4 bin asker gönderecek olmasından dolayı Danimarka'dan da bu yönde talepte bulunduğu bildirilmişti. Basında, Danimarka hükümetinin bu talebe olumlu yaklaştığı ve hükümetin 55 asker göndermeye karar verdiği bilgisi de yer almıştı.

Daha önce de Afganistan'da bulunan Danimarkalı askerlerden 43'ü bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybetti.