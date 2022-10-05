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Danimarka Başbakanı Frederiksen’den erken seçim çağrısı

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkedeki seçimlere 7 ay kala erken seçim çağrısında bulunarak 1 Kasım'da sandıkların kurulmasını istedi.
Danimarka Başbakanı Frederiksen’den erken seçim çağrısı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, görev süresinin bitimine 7 ay kala, 1 Kasım Salı günü erken genel seçim çağrısında bulundu.

Frederiksen erken seçim isteklerini, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’e bildirildiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti ve diğer sol partilerin içinde bulunduğu geniş bir blokla seçime gitmek istediklerini aktaran Frederiksen, diğer sol partilerle anlaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

VİZON İTLAFLARI ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Danimarka’nın kuzeyindeki bazı çiftliklerde 4 Kasım 2020’de vizonlarda Kovid-19’un görülmesi üzerine, hükümet hastalığın yayılmasını engellemek için 17 milyon hayvanın itlaf edilmesine karar vermişti.

Danimarka’daki tüm çiftlik vizonu nüfusunu yok eden bu kararın yasal zeminin olmadığının ortaya çıkması, kamuoyunda büyük öfke yaratmış ve Tarım Bakanı Mogens Jensen iki hafta sonra istifa etmişti.

Konuyla ilgili kurulan komisyon, Başbakan Frederiksen’in vizonların öldürülmesi kararını duyururken açıkladığı gerekçelerin “son derece yanıltıcı” olduğuna ve yasaların çiğnendiğine hükmetmişti.

Komisyonun kararı üzerine mecliste bulunan sağ blok partileri, Sosyal Demokrat azınlık hükümetinin istifa edip erken seçim tarihi belirlemesini istemişti.

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