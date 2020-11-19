  • BIST 1.313
  • Altın 453,065
  • Dolar 7,5785
  • Euro 8,9746
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!

Danimarka, "Cluster-5" Virüsünün Muhtemelen Öldüğünü Duyurdu

» »
Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, ülkedeki tüm vizonların itlafına neden olan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Cluster-5 virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu.
Danimarka, "Cluster-5" Virüsünün Muhtemelen Öldüğünü Duyurdu

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, ülkedeki tüm vizonların itlafına neden olan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Cluster-5 virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu.

Danimarka Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan ve Devlet Serum Enstitüsünün raporunun yer aldığı basın açıklamasına göre,  Cluster-5 adlı virüs 15 Eylül’den bu yana ülkede görülmedi.

Açıklamada, Devlet Serum Enstitüsünün Cluster-5 adlı virüsün muhtemelen öldüğü yönünde tahminde bulunduğuna vurgu yapıldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım’da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen Kovid-19 aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceğini bildirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağız Ve Diş Bakımında 8 Temel Kural19 Kasım 2020 Perşembe 14:50
  • KOAH Hastaları Koronavirüse Karşı Nasıl Korunmalı?19 Kasım 2020 Perşembe 11:55
  • İşte Koronavirüsle Grip Arasındaki En Belirgin Fark!19 Kasım 2020 Perşembe 11:50
  • İlk Kez Türkiye’de Tanı Koyuldu: Testislerde Ağrı Corona Belirtisi Olabilir19 Kasım 2020 Perşembe 11:47
  • Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türenci aşı için tarih verdi19 Kasım 2020 Perşembe 11:39
  • Mutasyonlara bile yanıt verebilir...19 Kasım 2020 Perşembe 11:38
  • SARS’ta kullanılan C Vitamini, COVID-19 hastalarına da umut oldu19 Kasım 2020 Perşembe 11:26
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 56 Milyon 564 Bini Geçti19 Kasım 2020 Perşembe 09:58
  • Diş Çürüklerinden Kurtulmak İçin 10 Adım19 Kasım 2020 Perşembe 09:28
  • Antibiyotiklerin Koronavirüse Etkisi Yok19 Kasım 2020 Perşembe 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti