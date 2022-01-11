Danimarka, Facebook’u Yasa Dışı Görüntüleri 24 Saatte Kaldırmaya Zorluyor

Danimarkalı bakanlar, 2018’de İslam Devleti destekçileri tarafından Fas’ta kafası kesilen 24 yaşındaki sırt çantalı Louisa Vesterager Jespersen davasında kamuoyunun tepkisi üzerine platformları kısıtlamak için baskı altında.

Cinayetten bu yana, 24 yaşında öldürülen Louisa’nın annesi ve kız kardeşi, Facebook aracılığıyla Louisa’nın başının kesildiği görüntülere maruz kalmaya devam etti. Facebook’un aileden gelen şikayetlere rağmen videoları ve görüntüleri silmediği iddia edildi. Olaylar kamuoyunda tepkilere yol açtı ve Facebook, Twitter, YouTube gibi platformlara yönelik yaptırım beklentisini artırdı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA YÖNELİK BASKI ARTIYOR

Son yıllarda Avrupa’da, sosyal medyadaki yasaları çiğneyen içeriklerle baş edilmesi için hükümetlere yönelik baskılar artıyor.

Danimarka, iki milyondan fazla kullanıcısı olan tüm platformları, kendilerine bildirildikten 24 saatten kısa bir süre sonra “açıkça yasa dışı” gönderileri kaldırmaya veya 50 milyon Euro’ya kadar para cezasına çarptırmaya zorlayan Almanya’nın izinden gidiyor. Fransa ise, şirketlere terör propagandası yapan veya çocuk istismarı görüntüleri gibi son derece rahatsız edici içerikleri kaldırmaları için bir saat kadar kısa bir süre veriyor.

Geçen ay Avrupa Komisyonu da kadınlara ve savunmasız azınlıklara yönelik çevrimiçi nefret söylemini suç saymak için bir plan hazırladı.

Önümüzdeki ay parlamentoda oylanması muhtemel olan Danimarka yasası üzerinde birkaç aydır çalışılıyor. Çalışmalar, özellikle Vesterager Jespersen’in ailesinin yaşadıklarını anlatan bir televizyon belgeseliyle arttı.

LOUISA VESTERAGER CİNAYETİ

Louisa Vesterager ve Maren Ueland 2018’de İslamcı bir çete tarafından öldürüldüler. Öldürülme anları videoya alınıp hâlâ yakınlarına sosyal medyadan gönderiliyor.

Jespersen, Fas’taki Atlas dağlarında seyahat ediyordu. Norveç’ten arkadaşı 28 yaşındaki Maren Ueland ile Toubkal Dağı’nın eteklerinde bir yürüyüş parkurunda kayboldu. İslam Devleti’ne bağlılık sözü veren aşırı İslamcı bir çete tarafından yakalandılar. Ölüm cezasına çarptırılan üç cihatçı, kadınların kafalarını keserken bu anları filme aldı.

Olaydan sonra sahte isimle açılmış bir Facebook hesabı, videoyu Louisa’nın annesi Helle Vesterager Jespersen’e gönderdi. Bu hafta sonu, kamu yayıncısı Danmarks Radio’ya konuşan acılı anne, sahte hesabın o zamandan beri görüntülerle onu ısrarla rahatsız ettiğini söyledi.

Olayı, Facebook’a bildirdiğini, ancak bazı durumlarda videonun hâlâ görüntülenebildiğini söyledi. Ayrıca Danimarka polisinin suçluyu teşhis edemediğinden şikayet etti.

VİDEO HÂLÂ YAYINDA

İnternet düzenlemesinden sorumlu Simon Kollerup, Facebook’un zayıf çabasının, sosyal medyada daha katı AB kurallarına duyulan ihtiyacı gösterdiğini belirtti.

Facebook’un İskandinav ve Benelüks bölgeleri için kamu politikası başkanı Martin Ruby, bu durum için üzgün olduğunu söyledi ancak görüntüleri ortadan kaldırmak için elinden gelenin en iyisini yaptığı konusunda ısrar etti. Videoların kodunun, Facebook’un sansür algoritmalarından kurtulmak için sürekli olarak değiştirildiğini söyledi. Danmarks Radio’ya verdiği demeçte, “Sorun şu ki, bu kötü insanlar orada oturuyorlar ve formatı değiştiriyorlar. Devam eden bir savaş bu” dedi.