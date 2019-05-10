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Danimarka ‘feminizme en uzak’ ülke

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Cinsiyet eşitliğinde dünya sıralamalarında hep üst sıralarda yer alan İskandinavya ülkelerinden Danimarka ‘feminizme en uzak’ ülke çıktı.
Danimarka ‘feminizme en uzak’ ülke

Sputnik International’da yer alan habere göre YouGov-Cambridge Globalism Project ve The Guardian işbirliğinde 23 ülkede 25 bin kişiyle yapılan araştırmada altı Danimarkalıdan sadece biri kendini feminist olarak nitelendirdi.

Dört Danimarkalı kadından da sadece biri kendini feminist olarak görüyor. Momşu İsveç’te ise neredeyse iki kadından biri feminist olduğunu söylüyor.

Danimarka’da Eşitlik Bakanı Karen Ellemann da kendisini bir feminist olarak görmediğini söylemişti.

Cinsiyet eşitliğinde Danimarka’dan geride bulunan İspanya ve İtalya feminizmde Danimarka’nın önünde.

Üçte biri sokakta kadına ıslık çalınmasını yadırgamıyor

Üç Danimarkalı kadından biri sokakta kadınların arkasından ıslık çalmanın kabul edilebilir olduğunu düşünüyor. Bu, araştırmada yer alan Nijerya hariç tüm ülkelerden daha yüksek bir oran.

37 yaşındaki muhasebeci Danimarkalı Helene Frost Hansen, The Guardian’a “Güzel bir şekilde yapıldığı takdirde sorun değil. Aslına bakarsanız bunu bir iltifat olarak görüyorum.”

Roskilde Üniversitesi profesörü Rikke Andreassen Danimarkalıların hafif düzeydeki cinsel tacizleri ‘İyi niyetle yapıldıysa affedilmeli’ diye tolere ettiğini belirtiyor.

 

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