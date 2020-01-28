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Danimarka gazetesi Çin bayrağını koronavirüs sembolüyle çizdi; Pekin özür talep ediyor

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Danimarka gazetesi Çin bayrağını koronavirüs sembolüyle çizdi; Pekin özür talep ediyor
Danimarka gazetesi Çin bayrağını koronavirüs sembolüyle çizdi; Pekin özür talep ediyor

Danimarka’da yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili bir gazetede çıkan çizimde, Çin bayrağındaki 5 yıldız yerine virüs sembolleri kullanılmasına Pekin yönetimi tepki gösterdi. Çin’in Kopenhag Büyükelçiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Pekin’in bu çizimden ötürü ‘çok öfkeli olduğu’ belirtildi.

Çin bayrağında kırmızı zemin üzerinde, sol üst köşede büyük yıldızın etrafında dört küçük yıldız yer alırken, gazetenin dünkü sayısında yayımlanan çizimde yıldızların yeni tip koronavirüsün sembolüyle değiştirildiği görülüyor.

Bloomberg’in haberine göre, Çin’in Kopenhag Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Jyllands-Posten’in ve (çizer) Niels Bo Bojesen’in hatalarını kabul ederek, kamunun önünde Çin halkından özür dilemesini talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

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