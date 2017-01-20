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Danimarka, Irak-Suriye sınırına asker gönderecek

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Danimarka, Irak-Suriye sınırına asker gönderecek
Danimarka hükümetinin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak-Suriye sınırına asker göndereceği bildirildi.

Danimarka'da yayımlanan Politiken gazetesinin haberine göre, terör örgütü DEAŞ unsurları, Irak'tan daha güvenli olması nedeniyle Suriye sınırına konuşlandı. Bunun üzerine Danimarka hükümeti, DEAŞ ile savaşmak üzere kara kuvvetlerinde görevli bir grup özel harekatçıyı Irak-Suriye sınırına gönderecek.

Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, Danimarka Parlamentosu Folketing'de temsil edilen bazı partilerin temsilcilerine dün bakanlıkta konuyla ilgili bir brifing verdi. Toplantı, kamuoyu ve basından gizli gerçekleştirildi.

Bölgeye asker gönderebilmesi için parlamentodan izin alması gereken hükümet, konuyu bugün Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonuna taşıyacak. Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ile Savunma Bakanı Frederiksen, komisyona "Uluslararası Operasyonlar" ve "Suriye-Irak" başlıklı sunumlar yapacak.

Irak ordusunun Danimarkalı askerler tarafından eğitildiğini de hatırlatan gazete, sınıra gönderilecek asker sayısı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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