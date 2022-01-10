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Danimarka İstihbarat Şefi Gözaltına Alındı: ABD’ye Gizli Bilgi Sızdırdığı Öne Sürüldü

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Danimarka'nın dış istihbarat birimi başkanı Lars Findsen'in yaklaşık bir aydır gözaltında tutulduğu ortaya çıktı. Findsen, ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı ile "gizli bilgiler paylaşmak" suçlamasıyla yargılanıyor.
Danimarka İstihbarat Şefi Gözaltına Alındı: ABD’ye Gizli Bilgi Sızdırdığı Öne Sürüldü

Reuters’ın Danimarka basınına dayandırdığı haberine göre, Danimarka’nın dış istihbarat birimi başkanı Lars Findsen, “son derece gizli” bilgilerin sızdırılmasını içeren bir davaya karışması nedeniyle gözaltına alındı.

Danimarka’nın iki istihbarat servisinin mevcut ve eski dört çalışanının da çok gizli bilgileri sızdırdıkları için dava kapsamında Aralık ayında gözaltına alındığı bildirildi. Diğer çalışanlar serbest bırakılırken Findsen’in, soruşturma devam ederken gözaltında kalan tek kişi olduğu belirtildi.

YAYIN YASAĞININ KALDIRILMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Haber, yayın yasağının kaldırılmasının ardından ilk kez bugün ortaya çıktı.

Kapalı kapılar ardında yürütülen dava ile ilgili detaylı bilgi açıklanmazken, sızdırılan bilgilerin tam olarak ne olduğu ve niteliği hakkında da yorum yapılmadı.

Haber, yayın yasağının kaldırıldığı Pazartesi günü bir mahkeme duruşmasında ortaya çıktı.

ABD’NİN ADI GEÇİYOR

Yetkililerin hakkında çok az bilgi yayınladığı dava kapalı kapılar ardında yürütülüyor, yani sızdırılan bilgilerin tam olarak ne olduğu ve niteliği kamuoyuna açıklanmadı.

Adı açıklanmayan kaynaklara atıfta bulunan kamu yayıncısı DR’ye göre, dava Danimarka medya kuruluşlarına gizli bilgilerin sızdırılması etrafında dönüyor.

DAHA ÖNCE DE RAPOR YAYINLANMIŞTI

DR, 2020’de Danimarka Savunma İstihbarat Servisi’nin bilgi kablolarından ham verileri ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile paylaştığını öne sürerken, ABD’nin gizli bilgiler üzerinde erişimi olabileceği öne sürüldü.

Geçen yıl, birkaç yerel medya kuruluşu, Danimarka istihbarat faaliyetleri hakkında gizli bilgilere dayalı raporlar yayınlamıştı.

Findsen’in ne kadar süreyle gözaltında tutulacağı açıklanmazken, savcılık Reuters’ın yorum taleplerini reddetti.

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