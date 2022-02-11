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Danimarka Kovid-19 Aşılama Programını İlkbaharda Sonlandırma Kararı Aldı

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Danimarka Ulusal Sağlık Kurumu, Kovid-19'a yönelik tüm aşılama programının ilkbaharda sonlandırılacağını duyurdu.
Danimarka Kovid-19 Aşılama Programını İlkbaharda Sonlandırma Kararı Aldı

Danimarka Ulusal Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, Danimarka'da aşılanma oranının yüksek seviyelere çıkması ve Kovid-19 salgının üçüncü dalgasının nüfusun büyük bölümüne virüse karşı bağışıklık kazandırmasından dolayı, ilkbaharda Kovid-19 aşılama programının sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, salgında vakalarının geçen hafta en yüksek seviyeye çıktığı belirtilirken, ''Vakaların artışının tersine dönerek düşme yönünde olduğunun işaretleri güçlü bir şekilde görülüyor. Bu nedenle Kovid-19 aşısı 3.dozunun 18 yaşının altındakilere vurulmasını tavsiye etmiyoruz. Huzurevlerinde yaşayan ve 85 yaşının üzerinde olanlar içinde için de artık 4. dozun vurulmasını tavsiye etmiyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Danimarka hükümeti Kovid-19’u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmıştı.

Ulusal Sağlık Kurumunun verilerine göre, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 977'ye, vaka sayısı 2 milyon 196 bin 556'ya yükseldi.

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