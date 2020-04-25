Danimarka Merkezli Enerji Şirketi “HÖEGH’”Ten Açıklama

Danimarka merkezli “Höegh LNG” şirketi, bir açıklama yaparak Rum hükümetine, yüzer tesis inşası konusunda öneride bulunduğunu teyit etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Danimarka merkezli “Höegh LNG” şirketinin, Rum hükümetine, Güney Kıbrıs’ta doğal gazın yeniden gaza dönüştürülmesine ilişkin yüzer tesis inşası konusunda öneride bulunduğunu teyit eden bir açıklama yaptığını yazdılar.

Habere göre Rum basınında geçtiğimiz gün konuyla ilgili çıkan haberler üzerine “Höegh LNG” şirketi yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Enerji, Ticaret ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’e mektup gönderdiklerini ve Güney Kıbrıs’a “FSRU” tesisine ilişkin önerilerinin avantajlarından ve yararlarından söz ettiklerini belirtti.

Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) Başkanı Andreas Poulikkas konuyla ilgili Kıbrıs Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlarken RAEK’in bu konuda açıklama yapmasının mümkün olmadığını ifade etti.