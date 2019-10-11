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Danimarka parlamentosunda kahkaha tufanı: Fil ve en yakın dostu deveyi ayıramazdık (Video)

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Danimarka parlamentosunda vahşi hayvanların sirklerde ve gösterilerde kullanılmaması için atılan bazı adımlar görüşülürken kahkaha tufanı koptu.
Danimarka parlamentosunda kahkaha tufanı: Fil ve en yakın dostu deveyi ayıramazdık (Video)

RT.com’un haberine göre Danimarka hükümeti eylül ayında vahşi hayvanların gösterilerde kullanılmasının yasaklanmasını onayladı. Bu kapsamda Ramboline, Lara, Djunga ve Jenny isimli dört fil devlet tarafından 1.6 milyon avroya (10.35 milyon lira) satın alındı.

Başbakan Mette Frederiksen 3 Ekim günü gerçekleşen parlamento oturumunda tam da bu konudan bahsederken devletin fillerden birinin – Ramboline – en yakın arkadaşı ve ayrılmak istemediği Ali isimli deveyi de alması gerektiğini söyledikten sonra kahkaha krizine girdi. Vekiller de kahkalarına engel olamadı ve başbakan Frederiksen’e katıldı.

deve.png Fotoğraf: ElephantGroup.dk

Ali isimli deve ve Ramboline isimli fil Dannebrog Sirki’nde birlikte yaşadığı 2010 yılından bu yana çok iyi arkadaş olmuş. Frederiksen “Ramboline ve Ali’yi ayırmanın yanlış olacağına dair önemli bir bilgi aldık ve bu yüzden Ali’yi de satın aldık” diyerek sözlerini bitirdi.

 

 

 

Sirklerden alınan dört filin rahat bir emeklilik geçirmesi için bakımları Animal Protection Denmark isimli hayvan hakları grubu tarafından yapılacak. Parlamento bu yıl içinde tüm vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını yasaklayan bir yasayı görüşecek.

 

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