Danimarka, Rekor Vaka Sayısına Rağmen Tüm Covid Kısıtlamalarını Kaldırıyor

Danimarka'da eylül ve kasım ayları arasında da tüm kısıtlamaları kaldırmaya yönelik adım atılmış ama vaka sayısı artınca kısıtlamalar geri getirilmişti.

Danimarka, vaka sayılarındaki rekor artışa rağmen Avrupa Birliği'nde tüm kısıtlamaları kaldıran ilk ülke olacak.

Covid-19'un Omicron varyantına karşı yüksek aşılama oranına güvenen ülkede, maske zorunluluğunun kaldırılacağı, Covid kartı uygulamasından ve kafe, bar ve restoranlara yönelik saat kısıtlamasından da vazgeçileceği belirtildi.

Kapalı alanlardaki kişi sınırlamaları da kaldırılacak ve gece kulüpleri bugün yeniden açılacak.

Sadece Schengen dışındaki ülkelerden gelen aşısız kişilere yönelik bazı kısıtlamalar devam edecek.

Günlük yeni vaka sayısının 50 bine dayandığı ülkede, nüfusun yüzde 60'ından fazlası üç doz aşı oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 45 civarında.

Ülkede geçen eylülde Covid-19 pandemisinin kontrol altına alındığı ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Ancak vakaların kontrolden çıkması üzerine Kasım 2021’den itibaren kısıtlamalar yeniden uygulamaya konmuştu.