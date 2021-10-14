Danimarka yerlileri kraliçeden büyü davulunu geri istiyor

Danimarka’da yerli halk, tutuklanıp hapsedilen bir Sami şamanı Anders Poulsson’a ait olan büyücülük davulunu kraliyet ailesinden geri istiyor.

Danimarka’da yerli halk, tutuklanıp hapsedilen bir Sami şamanı Anders Poulsson’a ait olan büyücülük davulunu kraliyet ailesinden geri istiyor. Davul 1849'da Danimarka Kraliyet ailesi koleksiyonuna eklenmişti.

Norveç'in Sami halkı, 1691'de bir büyücülük davasından sonra Danimarka'nın el koyduğu kutsal davulun kendilerine kalıcı olarak iade edilmesi için Danimarka kraliçesinden yardım istedi.

Mahkeme kayıtlarına göre davul, hapsedilen bir Sami şamanı Anders Poulsson'a aitti.

1849'da Danimarka Ulusal Müzesi'ne transfer edilmeden önce el konuldu ve Danimarka kraliyet ailesinin sanat koleksiyonunun bir parçası oldu.

Davul 1979'da Danimarkalılardan Norveç'in Karasjok kentindeki Sami müzesine ödünç verildi.

1 Aralık’ta davulun Danimarka’ya dönmesi bekleniyor.

Karasjok'taki Sami Müzesi, bu yılın başlarında Danimarka Ulusal Müzesi'ne davulun mülkiyetini resmen devralması için bir talep gönderdi ve Sami parlamentosu başkanı Aili Keskitalo, Norveç ve Danimarka basınına davulun iadesini talep eden bir açıklama yaptı.

Sadece bir davul değil

Keskitalo "Bu, yüksek kültürel değere sahip törensel, kutsal bir nesnedir .Tarih boyunca Sami şamanları tarafından geleceği tahmin etmek ve ruh dünyasıyla temasa geçmek için kullanılır” dedi.

Keskitalo davulun önemini “Bu davul sayesinde Sami tarihi hakkında çok şey anlatabileceğiz. Özgürleşme ve Sami kültürüne sahip olma mücadelesi hakkında bir hikaye anlatıyor. Davul, mirasımızı açıklamanın anahtarıdır" sözleriyle açıkladı.