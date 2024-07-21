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Danimarka Yol Güvenliği Konseyi Araştırmacısı Jesper Solund LAÜ’nün konuğu oldu

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından Danimarka Yol Güvenliği Konseyi Araştırmacısı Jesper Solund’un davetli konuşmacı olarak katıldığı “Karayolu Trafik Güvenliği Politikaları” konulu etkinlik gerçekleştirildi.
Danimarka Yol Güvenliği Konseyi Araştırmacısı Jesper Solund LAÜ’nün konuğu oldu

 

Deneyimli araştırmacı bugünlerde çeşitli sebeplerle sürücülerin odağının dağıldığını ve bunun da kazalara sebebiyet vermekte olduğundan bahsetti ve güvenlik açısından etkin politikaların yapılmasının bir gereksinim olduğunu belirtti. 

   Solund sunumunda, 6 milyonluk Danimarka’da 70’li yıllardan başlayarak hükümetin durum tespiti ve analiz yoluna giderek bilimsel veriler ışığında kazaların ciddi oranda azaltacak politikalar ürettiğini belirtti. Jesper Solund, özellikle yol kullanıcı davranışının değiştirilmesi başlığında, bilimsel yöntemlerle hazırlanıp uygulanan bilgilendirme kampanyaları, sürücülerin her an denetleniyor algısının var olması ve küçük yaşta güvenli yaya ve bisikletli hareketlerinin uygun programlarla aktarılmasının, seneler içinde etkili olduğunu belirterek, bunları destekleyecek tasarımlarla karayolu trafik mühendisliğinin de öneminin altını çizdi. 

 

Solund sunumunu tamamlarken İnşaat Mühendisliği Bölümü’den çok sayıda öğrencinin etkinliğe katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirip gelecek kariyerlerinde öğrencilere başarılar diledi.

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