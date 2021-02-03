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Danimarka’da 5 Kişide, Kovid-19'un Hızlı Yayılan Tipi B.1.351 Görüldü

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 Güney Afrika’da ortaya çıkan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış hızlı yayılan türüne Danimarka’da 5 kişide rastlandı.
Danimarka’da 5 Kişide, Kovid-19'un Hızlı Yayılan Tipi B.1.351 Görüldü

 Güney Afrika’da ortaya çıkan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış hızlı yayılan türüne Danimarka’da 5 kişide rastlandı.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışından Danimarka’ya gelen 5 kişide, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi B.1.351 tespit edildiğini bildirdi.

Heunicke, söz konusu 5 kişi ve yakın çevresinin izolasyonda tutulduğunu kaydetti.

Danimarka’da daha önce İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un daha hızlı yayılan tipi B.1.1.7 de görülmüştü. 

Bakan Heunicke, B.1.1.7’nin, mart ayındaki vakaların yüzde 80’ini oluşturduğunu düşündüklerini ifade etti.

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