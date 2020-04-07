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Danimarka'da Covid-19 nedeniyle kapatılan ilkokul ve kreşler 9 gün sonra açılıyor

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Danimarka'da Covid-19 nedeniyle kapatılan ilkokul ve kreşler 9 gün sonra açılıyor
Danimarka'da Covid-19 nedeniyle kapatılan ilkokul ve kreşler 9 gün sonra açılıyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan kreşlerin ve ilkokulların 15 Nisan'dan itibaren açılacağını duyurdu.

Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 11 Mart’tan bu yana kapalı tutulan kreşlerin yeniden açılacağını söyledi.

Frederiksen, temel eğitim okullarının 5’inci sınıflara kadar eğitime başlayacağını, 6 ile 10’uncu sınıflar arasındaki öğrencilerin ise evde kalmayı sürdüreceğini bildirdi.

Temel eğitim okullarının mezuniyet sınavlarının iptal edildiğini kaydeden Frederiksen, liselerin mezuniyet sınavlarının ise alınan tedbirler kapsamında sınırlı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Yoğun katılımlı etkinliklerin 31 Ağustos’a kadar iptal edildiğini açıklayan Frederiksen, geçen aydan bu yana kapalı tutulan restoranlar, kafeler, barlar, masaj salonları, solaryumlar ve kuaförlerin 10 Mayıs’a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Frederiksen, ülkesinin İsveç ve Almanya sınırlarını kapalı tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

Sağlık İdaresinin açıkladığı resmi rakamlara göre, Danimarka’da Kovid-19 nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 47 bin 340 kişiye test yapılırken, 4 bin 681 kişinin testinin pozitif çıktığı, 1378 kişinin iyileştiği kaydedildi.

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